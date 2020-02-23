Электрический кроссовер Audi e-tron появился в России

Представители Audi заявили, что их электрический кроссовер Audi e-tron доступен для предзаказа в России. Напомним, что это первый в своем роде электрический немец SUV марки. Стоит добавить, что он нисколько не дороже своих главных конкурентов, в том числе и Tesla Model Y. Если говорить о самом автомобиле, то Audi e-tron получил пару электрических двигателей, суммарная отдача от которых достигает 408 л.с. Все это питает аккумулятор, емкостью 95 кВтч, а это в свою очередь позволяет проехать на одной зарядке около 400 км.

Что касается стандартной комплектации, то здесь все в порядке. Если перечислить все, что в нее входит, то получается довольно внушительный список.

Адаптивная подвеска

Светодиодная оптика

19-дюймовые колесные диски

Двузонный климат-контроль

Парковочный ассистент с датчиками

Электропривод крышки багажника

Многофункциональное рулевое колесо с подогревом

Передние кресла с электрорегулировкой и подогревом

Автодоводчик дверей

Мультимедийный комплекс

Если говорить о ценнике рассматриваемой модели, то Audi e-tron в исполнении Advance оценен в 5 595 000 рублей. Кроме Advance существует и две другие линии оснащения: Sport и Design. Также есть опция заказа кровссовера с виртуальными камерами заднего вида вместо боковых зеркал.