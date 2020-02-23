Электрический кроссовер Audi e-tron появился в России
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Электрический кроссовер Audi e-tron появился в России

Представители Audi заявили, что их электрический кроссовер Audi e-tron доступен для предзаказа в России. Напомним, что это первый в своем роде электрический немец SUV марки. Стоит добавить, что он нисколько не дороже своих главных конкурентов, в том числе и Tesla Model Y. Если говорить о самом автомобиле, то Audi e-tron получил пару электрических двигателей, суммарная отдача от которых достигает 408 л.с. Все это питает аккумулятор, емкостью 95 кВтч, а это в свою очередь позволяет проехать на одной зарядке около 400 км.

1 23

Что касается стандартной комплектации, то здесь все в порядке. Если перечислить все, что в нее входит, то получается довольно внушительный список.

  • Адаптивная подвеска
  • Светодиодная оптика
  • 19-дюймовые колесные диски
  • Двузонный климат-контроль
  • Парковочный ассистент с датчиками
  • Электропривод крышки багажника
  • Многофункциональное рулевое колесо с подогревом
  • Передние кресла с электрорегулировкой и подогревом
  • Автодоводчик дверей
  • Мультимедийный комплекс

Если говорить о ценнике рассматриваемой модели, то Audi e-tron в исполнении Advance оценен в 5 595 000 рублей. Кроме Advance существует и две другие линии оснащения: Sport и Design. Также есть опция заказа кровссовера с виртуальными камерами заднего вида вместо боковых зеркал.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить