Электросамокат Electric Scooter 3 Lite поступил в продажу в России

В России запустились продажи электросамоката Electric Scooter 3 Lite от бренда Xiaomi. Его представили на китайском рынке еще в марте, потом он появился на европейском, а теперь добрался и до российского.

Стоимость Electric Scooter 3 Lite составляет 38 990 рублей.

Электросамокат имеет удобную алюминиевую складную конструкцию, небольшой экран с данными о скорости и уровне заряда и электромотор мощностью 300 Вт. Его вес — 13 кг. Устройство разгоняется до 25 км/ч, при этом запас хода составляет 20 км.

У Electric Scooter 3 Lite на 10 мм тоньше, чем Electric Scooter 1s, который вышел в 2020-м. Это обеспечивает более низкий центр тяжести и повышает стабильность езды. Электросамокат умеет преодолевать подъемы до 14 градусов.

Помимо этого, новинка защищена от воды по стандарту IPX4.

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