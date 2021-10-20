Elago выпустила кейс для AirTag в стиле iPod shuffle

Компания Elago, которая прославилась чехлами для техники Apple, выпустила новый кейс для AirTag. Новинка способна превратить метку в легендарный плеер iPod shuffle. Правда, только внешним видом.

Чехол выполнен в сером цвете из качественных материалов и обойдётся покупателю всего в $13 (около 900 рублей). Также на кейсе установлен карабин для крепления на любое доступное место.

Стоит напомнить, что AirTag – аксессуар не для красоты, а для безопасности. Поэтому почитайте обзор AirTag и делайте метку максимально незаметной для посторонних лиц.