Экс-глава отдела маркетинга Xbox Альберт Пенелло назвал возможную цену PS5

Недавняя презентация консоли Sony PS5 вызвала нешуточный ажиотаж в среде геймеров. Тут вам и новый дизайн, и мощное железо, и куча игр, и сразу две версии приставки с одинаковой мощностью. Остаётся один важный вопрос — сколько?

Японская корпорация не раскрывает пока цену приставки, однако свет на вопрос пролил экс-глава отдела маркетинга Xbox Альберт Пенелло.

I believe in the saying "never say never"



But I gotta say never. No way this console is over $499. — Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020

Судя по его записи в твиттере, новая консоль «ни в коем случае не должна стоить больше 499 долларов». Он также заявил, что именно цена, а не эксклюзивы или техническое преимущество станет решающим фактором в этом поколении консолей.

Price in this generation may be the most important indicator of success. Maybe even more than exclusives.



There has never been a more divergent set of specs, features, and price points then I think we're going to see this gen. It will be fascinating. Someone should write a book. — Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020

Отметим, что новой консоли Xbox Series X также приписывают цену в районе 500 долларов, что позволит новинкам конкурировать на одном уровне. Также отметим, что PS3 в своё время продавалась за 599 долларов, что стало причиной низкого спроса. А вот на PS4 установили уже прайс в 399 долларов.

Важно отметить, что обе консоли находится в одинаковой «весовой категории» и по части железа. У Xbox Series X обещана чуть более высокая производительность графической подсистемы (порядка 12 Тфлопс против 10 у PS5), зато японская консоль однозначно берёт сверхскоростным SSD, габаритами и дизайном. И да, эксклюзивы никуда не делись. А ещё у PS5 обещают новый интерфейс управления.