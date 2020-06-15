PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс

Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели. Что о нем стоит сказать? Практически ни один, кто выкладывал в интернет свои видения дизайна консоли не угадал с дизайном. Более того, сам дизайн стал настолько новым и футуристичным, что просто радует глаза. Сейчас же у многих возникает вопрос, а будет ли что-то похожее происходить и с интерфейсом?

Ответ на этот вопрос положительный. Об этом заявил Мэтт МакЛаурин – ответственный за изменения в интерфейсе игровой приставки. Он сам сказал, что интерфейс приставки будет изменен, а вот как именно, ответ был расплывчатый.

Если же верить тем высказываниям, которые мы услышали от Мэтт МакЛаурина, то интерфейс изменится до неузнаваемости. Он станет практичный и даже немного простой, но с совершенно новой концепцией. Также есть информация, что сам интерфейс будет настраиваемый, но только в рамках дозволенного системой. Мэтт МакЛаурин пообещал, что скоро порадует пользователей его работой.