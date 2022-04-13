Браузер DuckDuckGo выпустил бета-версию для macOS

Анонимный браузер DuckDuckGo выпустил бета-версию для Mac. Чтобы получить к ней доступ нужно заполнить заявку в одноименном приложении на iOS.

DuckDuckGo дает много полезных функций. Например, блокировку всех рекламных трекеров и всплывающих окон,предлагающих согласиться на использование cookie-файлов, защиту электронной почты и много другого.

Бета-версия на компьютерах с macOS работает быстро и даже опережает Chrome в тестах производительности графики.

При этом, браузер не получает доступа к истории действий пользователей, закладкам и паролям. Пользователи наоборот смогут проверять, какие сайты собирают данные об их активности.

Также DuckDuckGo сообщает, что версия для Windows находится в разработке и позже появится в общем доступе.

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