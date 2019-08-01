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Новости

Утечка: DualSense сможет работать на 3-4 часа дольше DualShock 4

Свежая информация от профильного сайта Wcctech раскрыла новые данные о DualSense — геймпаде для PS5. Сообщается, что геймпад будет работать на 3-4 часа дольше, чем контроллер DualShock 4. Таким образом, будет решена главная проблема самого популярного геймпада — малое время автономной работы.

В сети появилось видео, демонстрирующее сам новый контролёр и некоторые его аспекты. Важно отметить, что оригинал удалён, но ниже доступен один из перезаливов.

Особенности DualSense, помимо времени работы, включают в себя более мягкую подсветку, из-за чего он несовместим с PlayStation VR. Кнопки D-pad и лицевые кнопки похожи на аналогичные элементы DualShock 4, а вот тачпад более отзывчивый. Кроме того, L1 и R1 не щёлкают, что связано с наличием адаптивных триггеров.

В целом, геймпад описывается как более удобный и менее громоздкий, чем контроллеры текущего поколения. Само собой, это пока лишь частное мнение, но, вероятно, оно имеет под собой основание. Остаётся дождаться релиза.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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