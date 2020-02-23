Доступный Samsung Galaxy M01 появился России
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Новости

Доступный Samsung Galaxy M01 появился России

Похоже, на бюджетную нишу в сфере смартфонов все больше стали обращать внимание ведущие производители. А поэтому, представителям Xiaomi и Realme есть над чем задуматься. Так вот, в этот раз речь идет о Samsung и ее новой линейке устройств Galaxy M. Появились первые сведения о модели Galaxy M01, самой доступной из этой линейки.

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Уже сейчас этот девайс можно увидеть на официальном сайте производителя в России. Правда, стоимость устройства неизвестно, но вот описание уже доступно. Итак, смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с экраном TFT и разрешением HD+. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 439 (правда, это не точно), 3 ГБ ОЗУ+32 ГБ ПЗУ.

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Если говорить об оптической составляющей, то здесь в наличии у пользователя будет двойная камера с 13 и 2 мегапиксельными модулями. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Питается девайс от аккумулятора на 4 000 мАч. И вот о ценнике появились последние утечки, если верить которым, стоимость Samsung Galaxy M01 вряд ли превысит 130 долларов. Естественно, что за такую цену ни дактилоскопического сканера, ни модуля NFC не предусмотрено.

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