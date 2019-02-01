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Новости

Доступный электромобиль Tesla появится через три года

На мероприятии Battery Day, которое было организовано Илоном Маском для общения с акционерами компании, он сделал очередное заявление о том, что в будущем появятся доступные электромобили. Но этом процессу будут предшествовать долгие доработки самых дорогих компонентов электромобиля. И одним из них может стать аккумулятор.

Как известно, сейчас в электромобилях Тесла используются аккумуляторы Panasonic  и LG Chem, которые являются не совсем дешевыми. В планах Маска научится самому создавать подобные элементы и не быть зависимым от сторонних поставщиков.

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Что это может дать? Сам Маск планирует создавать батареи с увеличенной емкостью, что позволит добиться не только уменьшения габаритов питающих элементов, но и увеличит запас хода автомобиля. Это, по его мнению, только положительно скажется на популярности и доступности электромобилей Тесла.

И говоря уже о совсем дальнем будущем, Маск заверил, что в его силах (и естественно, компании), выпускать порядка 20 миллионов электромобилей в год. Правда, когда это станет возможным, неизвестно, ведь судя по статистике за 2019 год было выпущено лишь 367 тыс. авто. Что касается ценовой политики, то пока приблизиться к заданному ценнику Маском вполне по силам. Так, самый дешевый электромобиль, который когда-либо сходил с конвейера Тесла, стоил 38 тыс. долларов.

Источник:
BBC
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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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