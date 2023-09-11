До презентации «слили» точные габариты смартфонов iPhone 15 серии

Профильное издание MacRumors получило информацию о точных размерах iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max, что подтвердило ранние заявления Марка Гурмана из Bloomberg о массе грядущих новинок.

iPhone 15 и 15 Plus

По словам источника, базовый iPhone 15 можно считать наименее отличающемся из всей линейки, он сохранит ту же толщину, что и прошлогодняя модель, с незначительными изменениями в длине и ширине устройства. Корпус смартфона будет изготовлен из того же материал, что и в iPhone 14 — алюминий 6013 T6.

Размеры и вес iPhone 15:

Толщина — 7,8 мм;

Длина — 147,6 мм;

Ширина — 71,6 мм;

Вес — 171 грамм.

Для сравнения, размеры и вес iPhone 14:

Толщина — 7,8 мм;

Длина — 146,7 мм;

Ширина — 71,5 мм;

Вес — 172 грамма.

К сожалению, нет точных размеров iPhone 15 Plus. Но источник предполагает, в этой модели если и будут различия, то также незначительные в сравнении с iPhone 14 Plus.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Модель iPhone 15 Pro будет похожа на своего предшественника с небольшими различиями в длине и ширине устройства, но девайс станет более толстый — 8,25 мм по сравнению с 7,85 мм у iPhone 14 Pro. Главное отличие будет заключаться в массе смартфона, грядущая новинка получит корпус из сплава титана марки Grade 5, который легче нержавеющей стали, что позволит сократить массу на 18 грамм в сравнении с iPhone 14 Pro. Кроме этого, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max предложат рекордно узкие дисплейные рамки — 1,55-мм по всем сторонам.

Стёкла дисплеев iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max

Размеры и вес iPhone 15 Pro:

Толщина — 8,25 мм;

Длина — 146,6 мм;

Ширина — 70,6 мм;

Вес — 188 грамм.

Для сравнения, размеры и вес iPhone 14 Pro:

Толщина — 7,85 мм;

Длина — 147,5 мм;

Ширина — 71,5 мм;

Вес — 206 грамм.

Смартфон iPhone 15 Pro Max будет иметь те же изменения, что и iPhone 15 Pro, а благодаря новому материалу корпуса станет на 19 граммов легче, чем iPhone 14 Pro Max.

Размеры и вес iPhone 15 Pro Max:

Толщина — 8,25 мм;

Длина — 159,9 мм;

Ширина — 76,7 мм;

Вес — 221 грамм.

Для сравнения, размеры и вес iPhone 14 Pro Max:

Толщина — 7,85 мм;

Длина — 160,7 мм;

Ширина — 77,6 мм;

Вес — 240 грамм.

Презентация iPhone 15 серии состоится уже завтра. Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы рассказали на каких площадках будет транслироваться мероприятие Apple.