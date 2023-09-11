До презентации «слили» точные габариты смартфонов iPhone 15 серии

Профильное издание MacRumors получило информацию о точных размерах iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max, что подтвердило ранние заявления Марка Гурмана из Bloomberg о массе грядущих новинок.
iPhone 15 и 15 Plus
По словам источника, базовый iPhone 15 можно считать наименее отличающемся из всей линейки, он сохранит ту же толщину, что и прошлогодняя модель, с незначительными изменениями в длине и ширине устройства. Корпус смартфона будет изготовлен из того же материал, что и в iPhone 14 — алюминий 6013 T6.
Размеры и вес iPhone 15:
- Толщина — 7,8 мм;
- Длина — 147,6 мм;
- Ширина — 71,6 мм;
- Вес — 171 грамм.
Для сравнения, размеры и вес iPhone 14:
- Толщина — 7,8 мм;
- Длина — 146,7 мм;
- Ширина — 71,5 мм;
- Вес — 172 грамма.
К сожалению, нет точных размеров iPhone 15 Plus. Но источник предполагает, в этой модели если и будут различия, то также незначительные в сравнении с iPhone 14 Plus.
iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
Модель iPhone 15 Pro будет похожа на своего предшественника с небольшими различиями в длине и ширине устройства, но девайс станет более толстый — 8,25 мм по сравнению с 7,85 мм у iPhone 14 Pro. Главное отличие будет заключаться в массе смартфона, грядущая новинка получит корпус из сплава титана марки Grade 5, который легче нержавеющей стали, что позволит сократить массу на 18 грамм в сравнении с iPhone 14 Pro. Кроме этого, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max предложат рекордно узкие дисплейные рамки — 1,55-мм по всем сторонам.
Размеры и вес iPhone 15 Pro:
- Толщина — 8,25 мм;
- Длина — 146,6 мм;
- Ширина — 70,6 мм;
- Вес — 188 грамм.
Для сравнения, размеры и вес iPhone 14 Pro:
- Толщина — 7,85 мм;
- Длина — 147,5 мм;
- Ширина — 71,5 мм;
- Вес — 206 грамм.
Смартфон iPhone 15 Pro Max будет иметь те же изменения, что и iPhone 15 Pro, а благодаря новому материалу корпуса станет на 19 граммов легче, чем iPhone 14 Pro Max.
Размеры и вес iPhone 15 Pro Max:
- Толщина — 8,25 мм;
- Длина — 159,9 мм;
- Ширина — 76,7 мм;
- Вес — 221 грамм.
Для сравнения, размеры и вес iPhone 14 Pro Max:
- Толщина — 7,85 мм;
- Длина — 160,7 мм;
- Ширина — 77,6 мм;
- Вес — 240 грамм.
Презентация iPhone 15 серии состоится уже завтра. Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы рассказали на каких площадках будет транслироваться мероприятие Apple.