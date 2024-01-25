До 96 км/ч за 3 секунды: Porsche представила электрический кроссовер Macan

Porsche представила новое поколение своего электрического кроссовера Macan. Он доступен в двух полноприводных версиях: Macan 4 и Macan Turbo.

Macan 4 оснащен мощной силовой установкой на 300 кВт (402 л.с. и 479 Нм), способной разогнаться с 0 до 96,5 км/ч за 4,9 секунды. Его максимальная скорость — 220 км/ч, а запас хода —от 516 до 784 км.

Macan Turbo предлагает ещё более мощные моторы на 470 кВт (630 л.с. и 833 Нм), обеспечивая ускорение до 96,5 км/ч за 3,1 секунды. Максимальная скорость ограничена показателем в 260 км/ч. Топовая модель на одной зарядке способна проехать от 518 до 765 км.

Оба электрокара поддерживают быструю зарядку мощностью до 270 кВт. Она позволяет зарядить батарею емкостью 100 кВтч с 10 до 80% всего за 21 минуту.

Кроссоверы оснащены рядом интересных фишек: пневматической подвеской, электронной системой управления амортизацией PASM, подруливающей задней осью с возможностью поворота колёс на 5 градусов, цифровой приборной панелью (12,6 дюйма), центральным экраном (10,9 дюйма) и опциональным дисплеем для пассажира (10,6 дюйма), а также проекционным дисплеем.

Электрокары имеют габариты 4784×1938×1622 мм и колёсную базу 2893 мм. Объем багажника —от 540 до 1348 литров. Также есть дополнительный отсек под капотом на 84 литра.

Поставки запланированы на вторую половину 2024 года. Цены следующие:

Porsche Macan 4 — от $80 450 (~7,1 млн рублей)

Porsche Macan Turbo — от $106 950 (~ 9,5 млн рублей)