DNS начал продавать OnePlus 10 Pro за 80 тыс. рублей

Торговая сеть DNS начала продавать флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. По всей видимости устройство завезли по программе параллельного импорта.

Несмотря на это, поклонники бренда могут быть неприятны удивлены российскому ценнику в DNS — 73 999 рублей. За эти деньги покупателю предлагается OnePlus 10 Pro в чёрном цвете на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Стоит отметить, что стоимость OnePlus 10 Pro в аналогичной модификации на AliExpress составляет около 53 тысяч рублей. За такую переплату российский покупатель получит небольшую адаптацию под местный рынок. Например, в коробке найдётся инструкция на русском языке, но по правде говоря, неизвестно кто её писал.

Смартфоны OnePlus практически никогда не были официально представлены в России. Поэтому чтобы их приобрести нужно было делать заказ на «сером» рынке или через китайскую торговую площадку.

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