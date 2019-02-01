Для Minecraft вышло DLC добавляющее динозавров

Теперь каждый игрок Minecraft может почувствовать себя менеджером «Парка Юрского периода» и принять участие в его развитии. Mojang представила официальное DLC для Minecraft, которое добавляет в игру динозавров, вертолёты и элементы менеджмента. Игрок сможет открыть собственный «Парк Юрского периода» и завести в нём опасных хищников.

На выбор будет доступно 60 ящеров. Чтобы вывести все виды, потребуется добывать ДНК ящеров в различных экспедициях, развивать особи, скрещивать их и тд. Чтобы облегчить перемещение по миру, были добавлены автомобили и вертолёты.

DLC уже можно купить через внутренний игровой магазин по цене $8 (около 590 рублей). Однако многие уже начали ругать разработчиков за полное копирование мода под названием JurassiCraft. Он также предлагает динозавров, поиск ДНС и выращивание ящеров. Только доступен он бесплатно.