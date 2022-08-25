DJI представила спортивный дрон Avata

Компания DJI представила спортивный FPV-дрон Avata. Он способен развивать скорость до 97 км/ч, обладает встроенным накопителем на 20 ГБ и камерой с поддержкой 4K.

Вес дрона составляет 410 граммов, а на одном заряде он может пролетать до 18 минут. Разрешение камеры составляет 48 Мп — можно записывать видео в 2.7K со скоростью 120 кадров в секунду или 4K при 60 кадрах.

На борту есть слот для карты microSD до 256 ГБ, разъем USB-C, датчики GPS, Galileo, Beidou, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2.

Сам дрон Avata стоит $629 (~37 900 рублей), а в комплекте с очками DJI Goggles 2 и моушен-контроллером — $1388 (~83 600 рублей).

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