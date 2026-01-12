В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов | The GEEK
В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов

ЕЭК меняет правила расчета таможенных пошлин.
Редакция The GEEK сегодня в 15:36

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новый порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами на иностранных маркетплейсах. Он составит €200 с возможностью пересмотра в будущем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на торговый блок комиссии.

В случае превышения установленного лимита будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС. То есть для России данный показатель составит: 5% пошлина + 22% НДС. Минимальный размер пошлины составит не менее €1 за 1 килограмм веса товара.

Сейчас, если стоимость товаров превышает €200, граждане платят пошлину по единой ставке 15% (включает в себя и саму пошлину, и НДС).

Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2026 года.

