Ограничить возврат товаров на Ozon и Wildberries могут в России

Российские власти хотят пресечь практику, когда одежду и технику возвращают после использования.

В России могут ввести ограничения на возврат товаров, купленных на маркетплейсах. С таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «Ведомости».

По его словам, частые возвраты увеличивают расходы продавцов, что в итоге приводит к росту цен. Министр считает, что сейчас покупатели могут злоупотреблять правом на возврат. Он привел в пример ситуацию, когда люди скупают одежду перед праздниками, носят ее, а потом возвращают в течение 14 дней с уже видимыми следами ношения.

Кроме того, кампании по массовому возврату могут инициировать конкуренты, чтобы снизить рейтинг определенного продавца.

Минэкономразвития предлагает ввести «невозвратные тарифы» на некоторые товары, например, одежду и обувь. Идею хотят позаимствовать у авиакомпаний, где существуют невозвратные билеты: они стоят дешевле, но их нельзя сдать. Таким образом продавцы смогут защитить себя от недобросовестных покупателей.

Ozon и Wildberries согласны с тем, что в праздники количество возвратов сильно возрастает. В то же время «Яндекс Маркет» утверждает, что у них такой проблемы нет. Однако все маркетплейсы готовы обсудить инициативу с Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
