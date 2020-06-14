Дизайн Xiaomi Mi CC10 раскрыт продавцами чехлов

На китайской торговой площадке Taobao появились чехлы для не анонсированной модели смартфона Xiaomi Mi CC10, которые дают представление о его дизайне. Эта версия получит основную камеру с четырьмя сенсорами.

А вот к передней панели есть вопросы, ведь там отсутствует фронтальная камера. Либо дизайнеры просто не нарисовали её, либо же новинка повторит компоновку Mi 9T Pro и Poco F2 Pro с выдвижной камерой.

Отметим, что серия Mi CC9 (в других странах она имеет иные наименования) была представлена в 2019 году. К слову, именно в этой линейке впервые появились смартфоны с модулями на 108 МП. Хотя, справедливости ради, для обработки таких фотографий нужен мощный процессор.

Что же касается Xiaomi Mi CC10, то ему приписывают камеру со 120-кратным увеличением, очевидно, гибридным. Надо сказать, сложно представит сценарии, где такой зум потребуется в мобильном устройстве. Ведь цифровое увеличение (а другое с такой кратностью в смартфоне не реализуешь) неизбежно даёт пикселизацию, а при съёмке с рук картинка неизбежно будет «танцевать».

Отметим, что ранние утечки приписывали новинке 12-кратный именно оптический зум, разрешение в 108 МП и не анонсированный чипсет Snapdragon 775G с поддержкой 5G. Данных об объёме ОЗУ, ёмкости аккумулятора и прочем пока нет.