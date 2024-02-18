Дизайн iPhone 16 с новым блоком камер подтверждается макетом чехла

Инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) опубликовал в соцсети X живые фотографии пресс-форм и макетов для производства чехлов.

В комментариях информатор подчеркнул, что макет на втором фото полностью повторяет чертежи iPhone 16, которые он публиковал ранее.

Согласно схемам, iPhone 16 получит переработанный блок камер, сочетающий в себе дизайн iPhone X и iPhone 11. Накануне инсайдер также показал вероятный модуль камер смартфона.

Кроме того, Бу заявил, что Apple планирует редизайн блока камер в iPhone 16 Pro. На основе информации от источника он сделал демонстративный рендер смартфона.