Дизайн и характеристики vivo V40 утекли в сеть

Хотя новая линейка смартфонов vivo V30 была представлена не так давно, в сети уже появились сведения о следующей модели — vivo V40. Информацию о предстоящем устройстве опубликовал ресурс 91mobiles, включая рендеры в фиолетовом и сером/серебристом цветах, а также характеристики европейской версии.

Vivo V40 значительно отличается от предшественника V30. Устройство получило премиальный дизайн с изогнутыми краями экрана, узкими рамками и вырезом для фронтальной камеры. Кнопки громкости и питания расположены на правой стороне корпуса.

На задней панели бросается в глаза большой овальный блок камер с двумя сенсорами и логотипом Zeiss, а также дополнительный овальный модуль с подсветкой Aura и возможным датчиком, функции которого пока не раскрыты.

Вероятные характеристики vivo V40 (по данным источника)

Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей (FHD+)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 5500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

Камеры: основная — 50 Мп; сверхширокоугольная — 50 Мп; фронтальная — 50 Мп

ОС: Funtouch 14 (Android 14)

Защита: IP68