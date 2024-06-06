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Дизайн и характеристики vivo V40 утекли в сеть

Хотя новая линейка смартфонов vivo V30 была представлена не так давно, в сети уже появились сведения о следующей модели — vivo V40. Информацию о предстоящем устройстве опубликовал ресурс 91mobiles, включая рендеры в фиолетовом и сером/серебристом цветах, а также характеристики европейской версии.

Vivo V40 значительно отличается от предшественника V30. Устройство получило премиальный дизайн с изогнутыми краями экрана, узкими рамками и вырезом для фронтальной камеры. Кнопки громкости и питания расположены на правой стороне корпуса.

На задней панели бросается в глаза большой овальный блок камер с двумя сенсорами и логотипом Zeiss, а также дополнительный овальный модуль с подсветкой Aura и возможным датчиком, функции которого пока не раскрыты.

Вероятные характеристики vivo V40 (по данным источника)

  • Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей (FHD+)
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
  • ОЗУ: 8 ГБ 
  • Память: 256 ГБ
  • Батарея: 5500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
  • Камеры: основная — 50 Мп; сверхширокоугольная —  50 Мп; фронтальная — 50 Мп
  • ОС: Funtouch 14 (Android 14)
  • Защита: IP68

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Источник:
91mobiles
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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