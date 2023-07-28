Дизайн Huawei Mate 60 раскрыт. Что по характеристикам?

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественный рендер грядущего флагмана Huawei Mate 60. Судя по изображению, дизайн устройства будет выполнен в стиле Mate 40, но шайбовидный модуль камер станет больше.

Помимо рендера, информатор поделился фотографией производственной пресс-формы, которая подтверждает расположение камер и наличия катушки для беспроводной зарядки:

Изображения лицевой части устройства нет, но со слов источника, в экране Mate 60 реализуют сёлфи-камеру и 3D-датчик глубины в продолговатом вырезе как у смартфонов iPhone 14 Pro/Max.

В остальном ожидается, что гаджет получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224×2700 пикселей, набор камер XMAGE с новым перископ-датчиком, который оптимизирован для съёмки при слабом освещении. За вычислительные возможности будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, но на базе этой платформы реализуют поддержку только 4G-сетей. Кроме того, инсайдеры утверждают, что несмотря на санкции 2019 года, Huawei справилась с трудностями и может представить вторую версию Mate 60, которую оснастит фирменным чипом Kirin и поддержкой сетей 5G.

Анонс Huawei Mate 60 может состояться в сентябре.