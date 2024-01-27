Cyber Warrior: представлены часы Илона Маска в стиле Tesla Cybertruck

Дизайнер Benly Design создал футуристические наручные часы Cyber Warrior, которые повторяют геометрические формы электро-пикапа Илона Маска Tesla Cybertruck.

Корпус часов выполнен из цинкового сплава. В нижней части устройства под углом к пользователю расположен OLED-экран, демонстрирующий время. При чем наклоненный экран – фишка часов, позволяющая видеть время, не поворачивая запястье. В верхней части – плата со светодиодной подсветкой.

Часы не требуют зарядки, так как оснащены солнечной панелью, позволяющей бесперебойно работать в течение многих лет.

Угловатый корпус часов дополняет ремешок из нержавеющей стали с пескоструйной обработкой и застежкой-пряжкой. Корпус часов имеет толщину 19 мм и ширину 39,9 мм. Часы в стиле Cybertruck водонепроницаемы на глубине до 30 метров.

Часы уже можно приобрести в магазине дизайнера по цене в €124 (~12000 рублей).