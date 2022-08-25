Corsair представила геймерский монитор, который можно согнуть

Компания Corsair представила игровой монитор Xeneon Flex 45WQHD240, созданный совместно с LG Display. Модель оснащена экраном матрицей W-OLED с диагональю 45 дюймов, разрешением 3440×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и соотношением сторон 21:9.

Главной особенностью монитора стала возможность согнуть его, когда это нужно. Максимальная кривизна — 800R.

Монитор может похвастаться яркостью в 1000 нит и контрастностью 1 350 000:1. Заявленное время отклика — 0,03 мс. Из особенностей отметим поддержку технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Также есть система защиты от выгорания матрицы и технология, которая позволяет снизить нагрузку на глаза во время работы или игры.

Из разъёмов отметим два HDMI, одиночные DisplayPort, USB Type-C и USB Type-C. Цена пока не сообщается.

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