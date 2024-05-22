Новости

ChatGPT интегрировали во все наушники Nothing и CMF

Компания Nothing объявила в социальных сетях, что теперь ChatGPT доступен на всех аудиоустройствах Nothing и CMF. Теперь можно отправлять голосовые команды чат-боту прямо через наушники.

Интеграция ChatGPT позволит пользователям воспользоваться голосовым ассистентом, который способен переводить иностранные языки, предоставлять рекомендации, решать математические задачи и многое другое.

Для работы с нейросетью необходимо иметь смартфон Nothing с последним обновлением операционной системы и установленным приложением Nothing X последней версии.

👍 Успей принять участие в розыгрыше! Все подробности в нашем Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK