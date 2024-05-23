Цены iPhone 15 и iPhone 15 Pro на Авито снизились на 25%

Аналитики Авито изучили динамику цен на iPhone 15 и iPhone 15 Pro на платформе в апреле и мае 2024 года. В среднем вся серия iPhone 15 подешевела на 25%, что поспособствовало увеличению их продаж на вторичном рынке. Более того, другие смартфоны Apple также стали гораздо доступнее.

Самое заметное снижение цены сказалось на iPhone 15. Сейчас его средний ценник на Авито составляет около 65 тыс. рублей. Более продвинутый смартфон в лице iPhone 15 Pro упал до 86 тыс. рублей. При этом флагманский iPhone 15 Pro Max обойдётся покупателю в 87 тыс. рублей.

Другие популярные смартфоны от Apple тоже стали доступнее за анализируемый период. Например, iPhone 13 можно приобрести за 44 тыс. рублей, а iPhone 11 — 24 тыс. рублей.