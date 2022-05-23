Caviar показал концепт iPhone 14 Switch

Бренд Caviar показал свою версию iPhone 14. Для этого компания создала концепт смартфона основываясь на патентах Apple и пожеланиях фанатов.
В представленном концепте смартфон представляет из себя некий гибрид, который лишён «чёлки», нет выступающей камеры, а сканер отпечатков пальцев Touch ID расположен под дисплеем. Сам корпус выполнен из титана, который гораздо надежнее стекла при случайных падениях.
Как отмечает дизайнерская команда Caviar, они всегда любили и хотели помечтать о том, каким еще может быть iPhone в полном соответствии с девизом Стива Джобса “думать по-другому”.
Последней работой Caviar, которую мы видели, был смартфон Huawei P50 Pro в виде шоколадки «Аленки».
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