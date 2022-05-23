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Новости

Caviar показал концепт iPhone 14 Switch

Бренд Caviar показал свою версию iPhone 14. Для этого компания создала концепт смартфона основываясь на патентах Apple и пожеланиях фанатов.

В представленном концепте смартфон представляет из себя некий гибрид, который лишён «чёлки», нет выступающей камеры, а сканер отпечатков пальцев Touch ID расположен под дисплеем. Сам корпус выполнен из титана, который гораздо надежнее стекла при случайных падениях.

Как отмечает дизайнерская команда Caviar, они всегда любили и хотели помечтать о том, каким еще может быть iPhone в полном соответствии с девизом Стива Джобса “думать по-другому”.

Последней работой Caviar, которую мы видели, был смартфон Huawei P50 Pro в виде шоколадки «Аленки».

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Теги: 
Источник:
YouTube, Caviar
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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