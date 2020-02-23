Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

Геймеры с нетерпением ждали выхода Resident Evil 3 Remake. Сейчас у некоторых появилась возможность опробовать этот экшен-хоррор, но пока лишь на консолях. Это стало известно после того, как Capcom выложила в общий доступ демоверию игры для обладателей приставок PlayStation и Xbox. Ознакомиться с ней можно подробно на PlayStation Store и Microsoft Store.

А вот когда Resident Evil 3 Remake появится на Steam неизвестно. Что касается демоверсии, то он весит достаточно много – около 8 ГБ. На данный момент также есть возможность загрузки мультиплеерной версии RE: Resistance, тестирование которой стартует 27 марта. Этот вариант весит немного больше – 10 ГБ. Напомним, что продолжение Resident Evil 3 выйдет 3 апреля.