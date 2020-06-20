Capcom анонсировала Resident Evil Village
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Новости

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Продолжение следует… Именно так можно охарактеризовать действия компании Capcom относительно франшизы Resident Evil. Всех геймеров и любителей игры в скором времени ожидает восьмая часть игры, которая получила название “Village”. А совсем недавно разработчики поделились скриншотами и публикацией некоторых подробностей об игре.

  • Resident Evil Village 4
  • Resident Evil Village 3
  • Resident Evil Village 2
  • Resident Evil Village

Если верить информации, то действия следующей части будут происходить спустя несколько лет после седьмой части Biohazard. Главные герои живут вполне размеренной и обычной жизнью. Что дальше с ними будет происходить, разработчики умолчали, таким образом заинтриговав всех. Стоит сказать, что сами создатели восьмой части делают упор на то, что это отдельная часть, а не спин-офф предыдущей, как могли подумать многие.

Кстати, чуть позже, если быть точным, то в августе, представители компании пообещали предоставить больше интересной информации о восьмой части, выход которой запланирован в следующем году. А поиграть в нее можно будет на PlayStation 5 и Xbox Series X. Еще очень интересная информация была опубликована на сайте Capcom, где говорится, что за все время существование франшизы Resident Evil, а это с 1996 года, продажи превысили 100 млн. копий.

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