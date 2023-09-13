Бюджетный Samsung Galaxy A05s показали на первых рендерах

Samsung готовит к релизу новый бюджетный смартфон Galaxy A05s. Хотя официального анонса пока не было, известный инсайдер OnLeaks раскрыл некоторые характеристики и опубликовал рендеры устройства.

Эта модель, вероятно, будет преемником Galaxy A04s и сохранит общий дизайн последних смартфонов Samsung. Согласно рендерам, Galaxy A05s имеет толстые рамки, окружающие дисплей, кнопки регулировки громкости и питания на правой стороне, причём последняя также функционирует как сканер отпечатков пальцев.

На задней стороне устройства размещены три камеры, как у Galaxy A54 и флагмана Galaxy S23. В передней части устройства можно заметить каплевидный вырез для камеры и большую нижнюю рамку.

Предполагается, что смартфон получит 6,6-дюймовый экран, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, а также 3,5-мм аудиоразъем и USB-C порт. Даты анонса Galaxy A05s пока нет.