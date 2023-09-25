Samsung представила бюджетные Galaxy A05 и A05s – такие похожие, но такие разные

После многочисленных утечек Samsung представила два бюджетных смартфона – Galaxy A05 и Galaxy A05s, которые несмотря на внешнее сходство имеют разную «начинку».
Samsung Galaxy A05
Galaxy A05 – максимально простое устройство, которое обладает всеми функциями, необходимыми современному пользователю: большим дисплеем, мощным аккумулятором и достойной камерой.
В данной модели отсутствует датчик отпечатков пальцев, поэтому разблокировать смартфон придется по старинке – с помощью пароля. Кроме того, устройство, корпус которого выполнен из пластика, не получило защиту от пыли и влаги.
Заслуживает внимания наличие слота для карт MicroSD и двойного лотка для SIM-карт, а также возможность записи видео в 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Также устройство оснащено NFC, имеет порт USB 3.2 Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.
Характеристики Galaxy A05
- Экран: 6,7 дюйма, IPS, HD+, 90 Гц
- Процессор: MediaTek Helio G85
- ОЗУ: 6 ГБ
- Память: 128 ГБ
- Камеры: 50 Мп – основная, 2 Мп – датчик глубины, 8 Мп – фронтальная
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
- ОС: Android 13
Смартфоны представлены в трех цветах: серебряном, черном и зеленом. Стоимость пока неизвестна, но, учитывая цену прошлогодней модели, ориентировочно она будет на уровне 10 000 рублей.
Samsung Galaxy A05s
По сравнению с Galaxy A05, характеристики данного смартфона несколько улучшены. В частности, S-версия может похвастаться более четким экраном и мощным процессором, дополнительной камерой и наличием бокового сканера отпечатков пальцев.
Как и младшая модель, устройство получило слот для MicroSD и лоток для двух SIM-карт, возможность съемки видео в формате 1080p в 60 FPS, NFC, USB 3.2 Type-C и 3,5 мм аудиоразъем.
Характеристики Galaxy A05s
- Экран: 6,7 дюйма, Full HD+, 90 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
- ОЗУ: 6 ГБ
- Память: 128 ГБ
- Камеры: 50 Мп – основная, 2 Мп – датчик глубины, 2 Мп – макро, 13 Мп – фронтальная
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
- ОС: Android 13
Galaxy A05s также выполнен в трех цветах: серебряном, черном и зеленом. Стоимость неизвестна.