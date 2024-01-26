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Издательство БОМБОРА выпустило артбук «Отголоски крови» по игре Bloodborne

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:29

Издательство БОМБОРА анонсировало релиз артбука «Отголоски крови» по игре Bloodborne в России.

Книга представляет собой компиляцию артов и текстовых материалов, включая вклад от профессионалов геймдева, писателей, а также разработчиков из FromSoftware.

Это книга-настроение, книга-ощущение, не пытающаяся объяснить все тайны Ярнама и раскрыть детали лора до последней.

Текст из пресс-релиза «БОМБОРА». Есть в распоряжении редакции The GEEK

Новинка не стремится раскрывать все тайны игрового мира, предоставляя пользователю лишь визуальное и текстовое впечатление от игры.

Стоимость артбука «Отголоски крови» составляет 2481 рубль.

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Источник:
The GEEK
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