Издательство БОМБОРА выпустило артбук «Отголоски крови» по игре Bloodborne

Издательство БОМБОРА анонсировало релиз артбука «Отголоски крови» по игре Bloodborne в России.
Книга представляет собой компиляцию артов и текстовых материалов, включая вклад от профессионалов геймдева, писателей, а также разработчиков из FromSoftware.
Это книга-настроение, книга-ощущение, не пытающаяся объяснить все тайны Ярнама и раскрыть детали лора до последней.Текст из пресс-релиза «БОМБОРА». Есть в распоряжении редакции The GEEK
Новинка не стремится раскрывать все тайны игрового мира, предоставляя пользователю лишь визуальное и текстовое впечатление от игры.
Стоимость артбука «Отголоски крови» составляет 2481 рубль.