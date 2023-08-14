Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от ПО

Mercedes-Benz принял решение о полном отключении российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Аналогичные ограничения произошли с ПО от концерна BMW. Это означает, что доступ российских дилеров к онлайн-сервисам, которые позволяют оперативно выявлять причины поломок и устранять их, полностью ограничен.

Всё это может повлиять на возможность дилеров оперативно диагностировать и решать проблемы с автомобилями Mercedes-Benz. Всё это может не только увеличить сроки по ремонту, но и привести к тому, что многие автовладельцы начнут обслуживаться в сторонних сервисных центрах.