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Новости

Беспроводные наушники OnePlus Buds продаются в Китае за $71

Наряду со смартфоном среднего класса, о котором мы писали ранее, известный китайский бренд выпустил и свои первые беспроводные наушники OnePlus Buds, которые с 1 августа можно будет приобрести в Китае по цене в 500 юаней, что в перерасчете на американскую валюту составляет 71 доллар. Ожидается, что на рынок выйдут наушники в трех цветовых вариантах: черные, белые и синие.

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Если говорить о дизайне OnePlus Buds, то как заметили многие, они не слишком уж отличаются от Apple AirPods. Сами наушники имеют диаметр 13,4 мм, поддерживают технологию Dolby Atmos и Dirac Audio Tuner, специально для OnePlus Nord.

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Правда о технологии шумоподавления говорить рано, но разработчики уверяют, что эта технология действует лишь при разговоре с абонентом. OnePlus Buds получили класс защиты от внешних воздействий стандарта IPX4, что делает их водонепроницаемыми. Дополнительными улучшениями стали возможность быстрого подключения и сенсорное управление.

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Пару слов о сенсорном управлении. Оно стандартно и умеет определять желание пользователя в зависимости от количества прикосновений. Так, двойное касается соответствует пропуску композиции. Но если обладателя наушников что-то не устраивает в управлении, эти элементы легко поменять под свои потребности.

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Подключение к смартфону просиходит посредством технологии Bluetooth 5.0. Благодаря наличию аккумулятора 35 мАч, от одной зарядки наушники проработают порядку семи часов. А с помощью зарядного кейса длительность можно увеличить до суток автономной работы.

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