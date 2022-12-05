Belkin выпустил набор для чистки AirPods. Он стоит 1000 рублей

Известный производитель аксессуаров Belkin выпустил набор для чистки наушников Apple AirPods, который включает в себя инструменты и чистящие жидкости.

В списке есть тряпочка из микрофибры, кисточка для очистки, кусочек желе для удаления мелких частиц и бутылочка с жидкостью для очистки поверхности. Сам набор походит на одноразовый, но по словам компании, возможно, придётся чистить наушники несколько раз.

Стоимость набора составляет $15, что эквивалентно составляет почти 1000 рублей. При этом официально поддерживается очистка AirPods 1-го, 2-го и 3-го поколения. Если использовать средства на AirPods Pro, есть шансы повредить наушники.