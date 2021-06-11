Вещь дня: механическая клавиатура AZIO IZO в винтажном стиле

На краудфандинговой площадке Kickstarter завершился сбор средств на производство необычной беспроводной механической клавиатуры, мышки и портативного калькулятора.

Коллекция AZIO IZO представлена в трех цветах: Роза Барокко (Baroque Ros), Синий ирис (Blue Iris) и Белое цветение (White Blossom). Все три цветовых решения имеют элементы из 18-каратного золота, а сами устройства выполнены в классическом винтажном стиле.

Огромное колесо на клавиатуре выполняет две функции: увеличение и уменьшение громкости звука компьютера, а при нажатии можно выбрать интенсивности подсветки на клавиатуре. Всего на выбор пользователя 21 режим подсветки клавиш. Например, можно настроить эффект дыхания, а можно сделать активацию быстрой подсветки только при нажатии на какую-либо клавишу.









Устройства подключаются и заряжаются через разъемы USB-C и универсальны для Windows и macOS, благодаря гибридной клавиатуре.

Начальная стоимость клавиатуры начинается от 58 евро (около 5 тысяч рублей), а поставки первым покупателям начнутся в сентябре 2021 года.

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