Atari VCS стоит почти как PS5
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Новости

Atari VCS стоит почти как PS5

Несколько недель назад мы сообщали, что экс-глава отдела маркетинга Xbox Альберт Пенелло раскрыл предполагаемую цену PS5. По его словам, новинка не будет стоить более 500 долларов.

И вот теперь появилась информация о другой консоли, которая очевидно уступает «Соньке», но при этом стоит ненамного меньше.

Речь идёт о ретро-консоли Atari VCS, анонсированной пару лет назад. Точнее, о модификации Atari VCS 800 с 8 ГБ оперативной памяти. Судя по всему, она скоро выйдет на рынок, однако цена её составит 380 долларов. При этом, по слухам, «цифровая» версия PS5 может стоить 400 долларов.

За эту цену можно рассчитывать на комплект из приставки, беспроводного классического джойстика и современного геймпада. В памяти приставки будет сотня классических аркадных и консольных игр.

Что касается аппаратных возможностей, то Atari VCS оснащена APU AMD Raven Ridge с графикой Vega 3, 4 или 8 ГБ ОЗУ DDR4, 32 ГБ постояннй памяти eMMC и ОС Linux. Из коммуникаций есть Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0, а порты представлены одним HDMI 2.0, одним же Ethernet, а также четырьмя USB 3.1.

Отметим, что цена Atari VCS 400 с 4 ГБ ОЗУ составит 250 долларов. Неясно, будет ли там полный набор джойстиков и игр или это прерогатива старшей модели. Остаётся ждать релиза.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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