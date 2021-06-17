Atari выпустила ретро-консоль Atari VCS за $300

В США поступила в продажу первая за 28 лет консоль компании Atari. Она доступна на официальном сайте и в розничных сетях.

Новинку представили ещё в 2017 году, но до релиза она добралась лишь сейчас. За это время ей несколько раз меняли «железо», а также переносили выход. Сообщается, что сейчас консоль поставляется с сотней аркадных игр, из которых 82 — порты с Atari 2600. Есть также фирменный сервис Antstream Arcade с двумя тысячами игр.

Новинка оснащена процессором AMD Ryzen R1606G со встроенной графикой, 8 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью на 32 ГБ. Помимо этого, можно подключать SSD типа NVMe. Есть четыре порта USB 3.1, Ethernet и HDMI 2.0.

При этом по умолчанию используется ОС Linux, но можно поставить Windows или Chrome OS.

Базовая версия стоит 300 долларов, а комплект All-In с классическим и современным контроллерами — 400.

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