В продажу поступил ноутбук ASUS Zenbook 17 Fold OLED со складным экраном

Стартовали продажи флагманского ноутбука Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) с гибким 17,3-дюймовым OLED-дисплеем. Его впервые показали на выставке CES 2022.

Новинка оснащена экраном с соотношением сторон 4:3, разрешение составляет 2560 x 1920 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Экран можно сложить пополам, что даст два экрана с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920 x 1280 пикселей. Дисплей сертификации Dolby Vision и выдаёт 100% оттенков диапазона DCI-P3.

За счёт шарнира дисплей открывается на 180 градусов и выдерживает 30 тыс. циклов открытия и закрытия. То есть, если открывать и закрывать его 10 раз в день, этого хватит на 8 лет.

Внутри установлен процессор Intel Core i7-1250U 12-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200 и SSD-накопитель PCIe на 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 75 Вт⋅ч, есть зарядное устройство на 65 Вт.

Другие технические параметры включают в себя четыре микрофона и две камеры. В комплекте идёт Bluetooth-клавиатура ErgoSense со встроенным тачпадом, которая подключается к двум устройствам сразу.

В Китае цена вопроса равна $2800 (~159 670 рублей).

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