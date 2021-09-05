ASUS выпустила проектор ProArt Projector A1 с точной цветопередачей

ASUS представила проектор ProArt Projector A1. Это первое в мире устройство в своём классе с сертификацией Calman Verified. В первую очередь он ориентирован для профессиональной творческой работы. Устройство проходит фабричную калибровку цветопередачи (точность воспроизведения оттенков Delta E <2) и обладает широким охватом цветовых пространств: 98% sRGB и Rec.709. Светодиодный источник света с яркостью 3000 лм выдаёт яркое изображение с разрешением FHD на протяжении всего срока службы – до 30 000 часов.

В режиме пользовательской настройки можно менять параметры проецируемого изображения, такие как цветовая температура и гамма. Доступ к функциям осуществляется с помощью пульта ДУ или кнопок на корпусе проектора.

Проектор воспроизводит изображение в разрешении 1920 x 1080 точек. Безртутный светодиодный источник света воспроизводит яркое и насыщенное изображение, которое не тускнеет со временем. Ресурс этого источника света составляет до 30 000 часов, что в реальных условиях означает до 20 лет работы в среднем по четыре часа в день.

Проектор ProArt Projector A1 поддерживает коррекцию трапецеидальных искажений и формата по четырем углам. Коррекция трапецеидальных искажений позволяет получать изображение ровной прямоугольной формы, а регулировка по четырем углам компенсирует искажение, когда проектор расположен под углом к рабочей поверхности.

Проектор ProArt Projector A1 может транслировать изображение с устройств под управлением iOS, Android и Windows 10 по беспроводному соединению. Помимо возможности беспроводного подключения, в проекторе предусмотрены два порта HDMI 2.0 для работы с изображением, разъем VGA, аудиоразъемы, порт RS232 и два порта USB Type-A для совместимости с широким спектром самых разных устройств.