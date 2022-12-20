Вслед за Alienware: ASUS тоже готовит игровой ноутбук с экраном на 18 дюймов

ASUS сообщила в социальной сети Weibo, что готовит новый игровой ноутбук серии ROG с экраном на 18 дюймов. Это позволит конкурировать с Razer и Alienware. Предполагается, что новинку покажут на CES 2023, которая начнется 3 января.

В опубликованном видеотизере показан ноутбук с RGB-подсветкой и крупными размерами. Также можно сказать, что у него тонкие рамки на экране. Но никаких других спецификаций пока нет. Предполагается, что лэптоп получит Intel Core Raptor Lake HX 13-го поколения и мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, но это пока лишь одна из версий.

Не исключено, что в 2023 году и другие компании выпустят или хотя бы представят свои ноутбуки такого «калибра». Ранее у той же Alienware ноутбук с экраном на 18,4 дюйма выходил почти 10 лет назад.