ASUS ROG Phone 6 установил рекорд в AnTuTu

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 с процессором MediaTek Dimensity 9000+. Новинка оказалась весьма производительной.

Судя по тестам, в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал в общей сложности 1,146 миллиона баллов, что сделало его самым производительным смартфоном под управлением Android. Конкретно производительность процессора составила более 290 000 баллов, что на целых 40 000 превышает показатели конкурентов.

Ранее лидером был OnePlus Ace Pro, который набрал 1 141 383 балла в AnTuTu. Для сравнения, ASUS ROG Phone 6 набрал около 1,11 миллиона, а Xiaomi 12S Ultra — 1,1 миллиона баллов. Однако это показатели лишь в тестовых пакетах, в реальных приложениях данные могут отличаться.

Ранее подразделение ASUS ROG представило лапшу быстрого приготовления.

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