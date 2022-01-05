ASUS показала самый мощный игровой планшет в мире ROG Flow Z13

Компания ASUS представила самый мощный планшет в мире — модель ROG Flow Z13. Он оснащён процессором Intel Core i9-12900H, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ типа PCIe 4, а также дискретной графикой Nvidia RTX 3050/3050 Ti.

Новинка получила дисплей на 13,4 дюйма с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Есть вариант с той же диагональю, но уже FullHD с частотой обновления 120 Гц. Оба дисплея сенсорные и имеют соотношение сторон 16:10. Они поддерживают технологию Dolby Vision и стилусы. Для защиты используется стекло Gorilla Glass.

Из интерфейсов отметим одиночный порт Thunderbolt 4 с DisplayPort 1.4 для вывода видео и зарядки мощностью до 100 Вт, а также один порт USB-C 3.2 Gen 2 (тоже с выводом видео и зарядкой). Есть ещё один порт — обычный USB-C.

Помимо этого, есть порт eGPU, USB-A 2.0, слот для карт памяти microSD класса UHS-II, HDMI 2.0 и выход на наушники 3,5 мм. В качестве ОС используется Windows 11.

В продажу новинка выйдет в первой половине текущего года, но точной даты и цены пока нет.