Apple больше всех зарабатывает от продаж смартфонов по всему миру
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Новости

Apple больше всех зарабатывает от продаж смартфонов по всему миру

Компания Counterpoint Research изучила рынок и выяснила сколько зарабатывают производители смартфонов. Результаты, в принципе, очевидны.

Оказывается, Apple зарабатывает 66% прибыли от продажи смартфонов. В деньгах это больше, чем все остальные гиганты-производители вместе взятые. Конечно же, это связано с популярностью айфонов и любовью их пользователей к ежегодному обновлению.

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Места распределились вполне очевидно: на первом месте Apple, на втором — Samsung. Южнокорейский производитель забирает 17% прибыли среди дохода всех Android-смартфонов.

Аналитики сообщают, что ситуация может изменится, когда рынок окончательно заполонят 5G-смартфоны. Возможно тогда Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo смогут обогнать показатели купертиновцев.

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