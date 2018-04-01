Apple заплатит миллион долларов за взлом собственной ОС

Apple запустила программу по поиску уязвимостей в собственных операционных системах. Компания готова заплатить любому, кто найдет какую-либо ошибку.

Программу открыли еще в 2016 года. Тогда она включала уязвимости iOS, а теперь захватила и iCloud, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

К тому же купертиновцы заплатят еще до 50% от суммы за находку ошибки в бета-версии. В итоге, всего можно получить до $1,5 млн. Стоимость варьируется в зависимости от типа уязвимости. Но в любом случает вознаграждение щедрое. Например, за обход экрана блокировки, извлечение данных пользователя или вход в чужой iCloud без авторизации дадут от $25 000 до $100 000.

Более прибыльными “находками” станут уязвимости, от которых страдает пользователь без участия со своей стороны. В таком случае, нужно предоставить Apple полноценную схему и цепочку действий. Стоимость такой ошибки начинается от $250 000 и заканчивается $1 млн.