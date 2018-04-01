Apple запатентовала «раскладушку» без складок на экране

Apple получила очередной патент на смартфон со складной конструкцией. В документах речь идет о устройстве, которое имеет складной дисплей и сгибается так ровно, что не образовывается складок в раскрытом состоянии. Такая проблема сейчас есть во всех последних новинках от Samsung, Huawei и Motorola.

Например, конструкция Galaxy Fold и Motorola Razr в раскрытом состоянии имеют складки на дисплее, которые хорошо ощущаются пальцами и видны при хорошо освещении. Это объясняется специальной плёнкой из пластика, которая наносится на основной дисплей устройства.



Патент Apple на складное устройство

Apple смогла изобрести механизм, который может складывать дисплей без образования складок. Для этого инженеры компании изменили форму сгиба. Благодаря такому решению, внутри шарнира появилось свободное место, чтобы дисплей полностью раскрылся.

Пока это только чертежи и запатентованная технология Apple, которая регистрирует большое количество подобных разработок каждый год. Выход такого гибкого iPhone или iPad в ближайшие два года не состоится точно.