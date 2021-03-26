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Новости

Apple запатентовала ножки для улучшения охлаждения Macbook Pro

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новые данные по компании Apple. Речь идёт о патентной заявке на особые ножки для MacBook, которые призваны улучшить охлаждение.

Компания предлагает минимум два варианта: сквозные блоки по бокам и одиночный, который выдвигается снизу. При этом говорится, что будут два способа подъёма ноутбука: механический и ручной.

  • Apple
  • Apple

В первом случае речь идёт об автоматическом включении функции, если операционная система обнаружит перегрев или будет запущена «тяжёлая» программа. Увеличение зазора позволит увеличить поток воздуха и снизить температуру.

Также предполагается, что при изменении угла наклона станет удобнее работать на клавиатуре, а также улучшится звук динамиков.

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Источник:
MacRumors
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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