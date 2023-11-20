Apple запатентовала гибкие AirPods, способные менять форму

Недавно Управление по патентам и товарным знакам США официально предоставило Apple патент на новую конструкцию будущих наушников AirPods, которая предусматривает использование гибких материалов, способных изменять форму.

Согласно патенту, форма корпуса наушников будет регулируемой за счет гибких материалов и сгибаемых частей, что позволит адаптировать их под разные сценарии. Например, для занятия спортом они будут расширяться для более надежной фиксации, а для сна наоборот уменьшаться, обеспечивая комфорт во время отдыха.

На одном из представленных изображений наушник полностью помещен в раковину уха. Вероятно, именно такую конструкцию подразумевает сценарий для комфортного сна.

Для изготовления таких AirPods предполагается использование гибких материалов, в частности упоминаются мягкий полимер, ткань, кожа и другие сгибаемые материалы. При чем из таких материалов состоит не только сам корпус, но и «внутренности» наушников.

Помимо этого, допускается использование комбинации нескольких материалов: хлопка, шерсти, металла, стекла и полимера.