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Новости

Apple запатентовала аналог Google Stadia

В базе данных патентного регулятора Patently Apple обнаружились документы, указывающие на то, что Apple может готовить собственный потоковый игровой сервис. Согласно этим данным, речь идёт об облачном сервисе, который работает на мобильных устройствах в сетях пятого поколения.

Проект называется Apple Cloud Gaming и, судя по всему, является аналогом Microsoft xCloud или Google Stadia. Как и в других случаях, игры будут запускаться работать на удалённых серверах и передаваться на конечные устройства в виде видеопотока. Похоже, что новинка будет доступна не только на iOS, но и на MacOS. Хотя, возможно, в будущем появятся и клиенты под сторонние системы.

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В документации описываются несколько механизмов для решения проблем, которые возникают с облачными играми. Это, к примеру, скорость обмена данным, реакция на ввод, производительность системы и прочее.

На данный момент не сообщается, будет ли новинка выпущена в ближайшее время или же это лишь задел на будущее. Однако в свете существования Microsoft xCloud и Google Stadia логично было бы предположить, что новые решения скоро появятся. Быть может, это произойдёт вместе с анонсом iPhone 12, который ожидается уже в следующем месяце.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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