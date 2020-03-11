Apple закрыла все Apple Store в Италии

Apple закрывает все фирменные магазины Apple Store в Италии из-за вспышки коронавируса. Они перестанут работать уже с 12 марта, а когда откроются – неизвестно. В самой Италии карантин продлится до 3 апреля 2020 года.
Подобные меры с закрытием магазинов Apple принимала и ранее, но только в самых заражённых местах, а другие работали по сокращённому графику.
Более 12 000 человек были заражены коронавирусом в Италии, умерло более 800 человек.
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