Apple закрыла все Apple Store в Италии

Apple закрывает все фирменные магазины Apple Store в Италии из-за вспышки коронавируса. Они перестанут работать уже с 12 марта, а когда откроются – неизвестно. В самой Италии карантин продлится до 3 апреля 2020 года.

Подобные меры с закрытием магазинов Apple принимала и ранее, но только в самых заражённых местах, а другие работали по сокращённому графику.

Более 12 000 человек были заражены коронавирусом в Италии, умерло более 800 человек.