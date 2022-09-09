Ремонт разбитого экрана в Apple Watch Ultra обойдется в $499

На днях компания Apple представила совершенно новые смарт-часы Apple Watch Ultra. Они отличаются титановым корпусом на 49 мм, улучшенной защитой от внешних воздействий и сертификацией EN 13319 для работы в качестве полноценного компьютера для подводного плавания. Теперь стало известно во сколько обойдётся ремонт «профессиональных» Apple Watch.

Если зайти на страницу технической поддержки Apple и открыть калькулятор ремонта, то разбитый дисплей или другое физическое повреждение Apple Watch Ultra без AppleCare Plus будет стоить $499 (~30 тыс. рублей). Для сравнения аналогичный ремонт в обычных Apple Watch Series 8 обойдётся в $299 (~18 тыс. рублей).

Более того, даже замена аккумулятора в Watch Ultra обойдётся в $99 (~6 тыc. рублей) вместо $79 (~4 789 рублей). В этом есть некоторый смысл — по данным Apple, модели Ultra работают на одном заряде в два раза дольше, чем в Series 8.

В этом случае страховка AppleCare Plus может стать полезным решением. Тарифный план в США для владельцев Apple Watch Ultra обойдётся в $100, если оплатить сразу вперёд или по $5 каждый месяц. Естественно, если страховой случай случится, то платить придётся, но всего $79. Стоит отметить, что AppleCare Plus покрывает ремонт на неограниченное число, поэтому решение может быть полезным для экстремалов и любителей активного вида спорта.

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