Apple Watch Ultra разобрали специалисты iFixit

Как это обычно бывает, любое устройство, которое попадает к iFixit, подлежит тщательному разбору. Исключением не стали Apple Watch Ultra.

Разбор часов начинается с винтов на задней крышки корпуса, но при их открытии происходит разгерметизация корпуса. Всё в специальной прокладке, которая моментально теряет свои свойства. Для получения доступа к аккумулятору и вибромотору Taptic Engine нужно проделать сложные манипуляций по снятию дисплея.

Также стала известна точная ёмкость аккумулятора Ultra — 542 мАч, что на 76% больше, чем у Series 8 (308 мАч).

Всё что осталось от часов после разбора — это титановая рама, которая выполнена с максимальным вниманием к деталям и обладает качественной обработкой.

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